Олаф Шольц считает, что в ближайшее время ядерной сделки с Ираном не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что он не ожидает, что соглашение с Ираном в ближайшем будущем восстановит ядерную сделку Тегерана с мировыми державами.

При этом он уточнил, что у Ирана нет причин отказываться от заключения сделки, а европейские страны готовы проявить терпение.

Шольц выступил после встречи в Берлине с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, который настаивал на том, что восстановление соглашения 2015 года будет критической ошибкой. 

Германия, наряду с Францией, Великобританией, Россией и Китаем, до сих пор является участником сделки и участвует в переговорах о ее возрождении, которые затянулись более чем на год.

Шольц заявил, что нельзя допустить, чтобы Иран смог развернуть ядерное оружие. По его словам, действующее международное соглашение об ограничении и мониторинге иранской ядерной программы является правильным способом сделать это.

Но Лапид сказал, что пришло время отказаться от неудачных переговоров с Ираном, которые, по его словам, не могут помешать Ирану получить ядерное оружие. 

Лапид подчеркнул, что отмена санкций и вливание сотен миллиардов долларов в Иран вызовут волну терроризма не только на Ближнем Востоке, но и по всей Европе.

Ключевым камнем преткновения в переговорах о продлении соглашения стало расследование Международного агентства по атомной энергии искусственных частиц урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах в стране.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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