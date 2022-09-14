Олаф Шольц считает, что в ближайшее время ядерной сделки с Ираном не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что он не ожидает, что соглашение с Ираном в ближайшем будущем восстановит ядерную сделку Тегерана с мировыми державами.

При этом он уточнил, что у Ирана нет причин отказываться от заключения сделки, а европейские страны готовы проявить терпение.

Шольц выступил после встречи в Берлине с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, который настаивал на том, что восстановление соглашения 2015 года будет критической ошибкой.

Германия, наряду с Францией, Великобританией, Россией и Китаем, до сих пор является участником сделки и участвует в переговорах о ее возрождении, которые затянулись более чем на год.

Шольц заявил, что нельзя допустить, чтобы Иран смог развернуть ядерное оружие. По его словам, действующее международное соглашение об ограничении и мониторинге иранской ядерной программы является правильным способом сделать это.

Но Лапид сказал, что пришло время отказаться от неудачных переговоров с Ираном, которые, по его словам, не могут помешать Ирану получить ядерное оружие.

Лапид подчеркнул, что отмена санкций и вливание сотен миллиардов долларов в Иран вызовут волну терроризма не только на Ближнем Востоке, но и по всей Европе.

Ключевым камнем преткновения в переговорах о продлении соглашения стало расследование Международного агентства по атомной энергии искусственных частиц урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах в стране.