Европа подготовила план по преодолению зимнего энергетического кризиса

На этой неделе Европейский Союз обнародует пакет мер, направленных на преодоление энергетического кризиса, который обостряется с приближением зимы.

План предусматривает снижение растущих цен на газ и электроэнергию, которые способствуют рекордно высокой инфляции, препятствуют промышленной деятельности и вынуждают граждан платить огромные суммы в преддверии зимы.

Проект предложения ЕС будет сокращать доходы от производителей электроэнергии, которые не работают на газе, и потребует от правительств тратить наличные деньги на защиту потребителей и промышленности от резкого роста счетов за электроэнергию.

Брюссель хочет снимать любые избыточные доходы, которые ветряные, солнечные, атомные электростанции и электростанции, работающие на биомассе, получают в рамках этой системы.

Компании, получившие большую прибыль от продажи ископаемого топлива по рекордным ценам, должны будут внести финансовый вклад, чтобы помочь гражданам и предприятиям справиться с огромными счетами в соответствии с проектом планов ЕС.

Страны ЕС введут временный сбор на непредвиденную прибыль для нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, созданных в ЕС. Согласно проекту, это будет применяться к 33% налогооблагаемой добавочной прибыли этих фирм, полученной в 2022 финансовом году.

В проекте предложения ЕС будет установлена обязательная цель для стран по сокращению потребления электроэнергии этой зимой, чтобы обеспечить Европу достаточным количеством топлива в холодные месяцы.

Страны ЕС также поручили Брюсселю разработать аварийные инструменты ликвидности, чтобы помочь энергетическим компаниям, столкнувшимся с растущими потребностями в залоге.