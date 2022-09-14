В Кремле рассказали, что будут обсуждать Путин и Цзиньпин во время личной встречи
15 сентября Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят Украину и Тайвань на встрече в Узбекистане, которая, по словам Кремля, будет иметь особое значение с учетом геополитической ситуации.
Сообщается, что президенты обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы.
В Кремле отмечают, что лидеры двух стран дадут положительную оценку беспрецедентно высокому уровню доверия в рамках двустороннего стратегического партнерства.
Встреча даст Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, а Путин продемонстрирует склонность России к Азии.
Китай является крупнейшим покупателем нефти в России, одним из ключевых источников доходов государственной казны РФ.
Россия также стремится увеличить продажи газа в Китай и построить новые трубопроводы в страну, поскольку ее поставки газа в Европу значительно сократились.
Встреча Си и Путина в Узбекистане состоится на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в древнем городе Шелкового пути Самарканде в Узбекистане.
Подписания новых энергетических контрактов в Узбекистане не ожидается.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит