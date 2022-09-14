В Кремле рассказали, что будут обсуждать Путин и Цзиньпин во время личной встречи

15 сентября Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят Украину и Тайвань на встрече в Узбекистане, которая, по словам Кремля, будет иметь особое значение с учетом геополитической ситуации.

Сообщается, что президенты обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы.

В Кремле отмечают, что лидеры двух стран дадут положительную оценку беспрецедентно высокому уровню доверия в рамках двустороннего стратегического партнерства.

Встреча даст Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, а Путин продемонстрирует склонность России к Азии.

Китай является крупнейшим покупателем нефти в России, одним из ключевых источников доходов государственной казны РФ.

Россия также стремится увеличить продажи газа в Китай и построить новые трубопроводы в страну, поскольку ее поставки газа в Европу значительно сократились.

Встреча Си и Путина в Узбекистане состоится на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в древнем городе Шелкового пути Самарканде в Узбекистане.

Подписания новых энергетических контрактов в Узбекистане не ожидается.