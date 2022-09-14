Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России

Правительство Германии заявило, что оно не может остановить переработку партии российского урана, предназначенной для французских атомных электростанций, на немецком объекте.

Представители властей пояснили, что ядерное топливо не подпадает под действие санкций Европейского союза в отношении России.

Экологи призвали Германию и Нидерланды заблокировать перевозку урана на борту российского корабля «Михаил Дудин» в Ла-Манше на перерабатывающий завод в Лингене, недалеко от немецко-голландской границы.

Пресс-секретарь министерства окружающей среды Германии Андреас Кюблер сказал, что у его страны нет законных оснований для предотвращения транспортировки урана из России.

Он добавил, что требования безопасности к отгрузке были проверены и признаны соответствующими требованиям, а это означает, что власти Германии должны были ее одобрить.

Кюблер напомнил, что правительство работает над закрытием перерабатывающего завода в Лингене и второй станции в соседнем Гронау.

Пресс-секретарь правительства Кристиан Хоффманн заявила, что Германия постоянно пересматривает необходимость расширения санкций, но отказалась сообщить, существуют ли конкретные планы заставить ЕС заблокировать импорт ядерного топлива.

Кюблер отметил, что Россия не единственный поставщик урана, альтернативой могла бы стать Канада.