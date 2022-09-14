Bank of America переводит часть своих российских банкиров в Дубай
По информации Reuters, Bank of America переводит часть своих российских банкиров в Дубай, после того, как в этом году несколько западных банков переместили свой персонал.
Анонимные источники агентства сообщили, что банк находится в процессе перемещения других из разных подразделений.
JP Morgan, Rothschild & Co и Goldman Sachs в начале этого года переместили часть своих сотрудников из России.
Санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину 24 февраля, включают в себя исключение страны из банковской системы SWIFT и преследование отдельных лиц, например олигархов.
Дубай, крупный финансовый и деловой центр в Персидском заливе, является излюбленным местом для банкиров, переезжающих из России.
Арабские страны Персидского залива до сих пор занимали нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта.
У них тесные связи с Россией через доли в компаниях и нефтяном картеле ОПЕК+.
Объединенные Арабские Эмираты, которые с годами углубили свои связи с Россией, не соблюдают санкции, введенные западными странами, а их центральный банк до сих пор не выпустил указаний относительно западных санкций.
Опубликовано: Светлана Репина
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