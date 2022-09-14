Россия профинансировала иностранные партии на 300 млн долларов с 2014 года

По словам высокопоставленного чиновника США, российский посол, находившийся, например, в неуказанной азиатской стране, передал кандидату в президенты миллионы долларов.

Соединенные Штаты считают, что это минимальные оценки, и что Россия, вероятно, тайно перевела больше средств, которые не были обнаружены, отметил анонимный источник ряду западных изданий.

Администрация Джо Байдена запросила такую оценку у его служб после вторжения в Украину 24 февраля, одновременно с запуском многочисленных инициатив по изоляции Москвы на международной арене.

Высокопоставленный чиновник сказал, что дипломатия США поделится этими выводами с правительствами более чем 100 других стран, определенных на саммите по вопросам демократии, который президент Джо Байден провел виртуально в декабре 2021 года.

В этой новой оценке не анализировалось вмешательство России в политику США, но разведка США ранее заявляла, что Москва вмешивалась в выборы в США в 2016 году, в том числе использовала социальные сети для поддержки Дональда Трампа, который выражал свое восхищение президентом России Владимиром Путиным.

«Соединенные Штаты усердно работают над устранением наших недостатков, и мы призываем другие страны сделать то же самое и присоединиться к нам в этих важных усилиях», — сказал чиновник.

Во внутреннем документе Госдепартамента, адресованном американским представительствам за рубежом, утверждается, что Россия провела эту кампанию по сбору средств, чтобы «усилить свое влияние на отдельных лиц и партии», а затем обеспечить, чтобы они «добились хороших результатов на выборах».

Обвинения США во вмешательстве часто вызывают насмешки со стороны российских официальных лиц, которые ссылаются на американскую разведку в поддержке переворотов на Украине или Чили.