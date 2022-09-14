Елизавета II оставила после себя загадочное письмо, которое нельзя открыть до 2085 года

Послание было написано и подписано королевой в ноябре 1986 года во время официальной поездки в Австралию.

Покойная королева Англии Елизавета II оставила странное письмо, предназначенное для жителей Сиднея. Его содержание пока остается неизвестным, так как бывший монарх дала указание вскрыть конверт только в … 2085 году. То есть через 99 лет после его написания.

Письмо хранится вне поля зрения в здании королевы Виктории в Сиднее.

«Строгое указание не открывать его до (...) 2085 года нашей эры», — написано на конверте с инициалами хозяйки Букингемского дворца.

