Елизавета II оставила после себя загадочное письмо, которое нельзя открыть до 2085 года
Послание было написано и подписано королевой в ноябре 1986 года во время официальной поездки в Австралию.
Покойная королева Англии Елизавета II оставила странное письмо, предназначенное для жителей Сиднея. Его содержание пока остается неизвестным, так как бывший монарх дала указание вскрыть конверт только в … 2085 году. То есть через 99 лет после его написания.
Письмо хранится вне поля зрения в здании королевы Виктории в Сиднее.
«Строгое указание не открывать его до (...) 2085 года нашей эры», — написано на конверте с инициалами хозяйки Букингемского дворца.
Опубликовано: Тарас Медведев
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