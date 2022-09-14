Аргентинское правосудие освободило часть экипажа венесуэльского «таинственного самолета»

В августе прошлого года в Буэнос-Айресе демонстранты потребовали освобождения венесуэльского экипажа, задержанного аргентинским правосудием.

Во вторник, 14 сентября, аргентинское правосудие санкционировало выезд из страны большей части экипажа венесуэльского грузового самолета, задержанного на три месяца и находящегося в центре международной неразберихи, в то время как власти расследовали возможную связь с иранским Альянсом KUDS.

Апелляционная палата суда Ла-Платы оставила в силе августовское решение первой инстанции, отменившее запрет на выезд с территории страны 12 из 19 членов экипажа, 11 венесуэльцев и одного иранца. Прокуратура подала апелляцию. Решение по апелляции все еще может быть обжаловано в Верховном суде провинции.

Семи членам экипажа, четырем иранцам и трем венесуэльцам, по-прежнему запрещено покидать Аргентину, хотя они могут свободно перемещаться по стране.

Апелляционный суд Ла-Платы дал судье десятидневный срок, чтобы «завершить начатое разбирательство, определить процессуальные ситуации и ограничения в отношении людей и имущества», сообщает официальное агентство Telam.

Венесуэльское грузовое судно 747 компании Emstrasur, дочерней компании государственной компании Conviasa, попавшей под американские санкции, с начала июня 2021 года находилось под арестом в Аргентине, куда оно прибыло из Мексики с автозапчастями.

Членам его экипажа было запрещено покидать страну, в то время как правосудие расследует их связиь, включая возможную связь со Стражами исламской революции Ирана, классифицируемыми Соединенными Штатами как террористическая организация.