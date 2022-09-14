Мадуро станет гарантом будущего диалога между Колумбией и партизанами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник (13 сентября) согласился, чтобы его страна была частью гарантов будущих мирных переговоров между колумбийскими властями и партизанами ELN.

Тем самым венесуэльский лидер выполнил посьбу президента Колумбии Густаво Петро, заявили правительства двух стран.

Вскоре после восстановления дипломатических отношений с Каракасом Густаво Петро в публичном письме, опубликованном во вторник, попросил, чтобы Венесуэла присоединилась «в качестве страны-гаранта» к переговорам с последними признанными партизанами в Колумбии. 

«Венесуэла берет на себя роль гаранта (...) Конечно!», — ответил своему коллеге Мадуро.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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