Байден съездил на своем литерном поезде в Делавэр, чтобы проголосовать на праймериз
Президент США Джо Байден совершил экспресс-поездку во вторник, 13 сентября, чтобы проголосовать на праймериз в своей цитадели Делавэр.
Борьба между республиканцами и демократами фактически началась за два месяца до промежуточных выборов в законодательные органы, которые обещают быть опасными для правящей партии.
Джо Байден воспользовался этим многочасовым визитом в Делавэр, чтобы поговорить об инфляции, которая немного замедлилась, но оставалась высокой в августе.
«Нет, я не беспокоюсь», — просто сказал он журналистам. Если постоянный рост цен ослабляет демократов, то последние сосредоточили свою кампанию на защите достижений общества и на борьбе за саму демократию.
В худшем случае в опросах весной и в начале лета американский президент и его партия в последние недели восстановили свои цвета в контексте, отмеченном озабоченностью некоторых американцев по поводу права на аборт, чередой реформы, прошедшие в Конгрессе, и накопление процедур и разоблачений против Дональда Трампа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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