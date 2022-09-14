Байден съездил на своем литерном поезде в Делавэр, чтобы проголосовать на праймериз

Президент США Джо Байден совершил экспресс-поездку во вторник, 13 сентября, чтобы проголосовать на праймериз в своей цитадели Делавэр.

Борьба между республиканцами и демократами фактически началась за два месяца до промежуточных выборов в законодательные органы, которые обещают быть опасными для правящей партии.

Джо Байден воспользовался этим многочасовым визитом в Делавэр, чтобы поговорить об инфляции, которая немного замедлилась, но оставалась высокой в августе.

«Нет, я не беспокоюсь», — просто сказал он журналистам. Если постоянный рост цен ослабляет демократов, то последние сосредоточили свою кампанию на защите достижений общества и на борьбе за саму демократию.

В худшем случае в опросах весной и в начале лета американский президент и его партия в последние недели восстановили свои цвета в контексте, отмеченном озабоченностью некоторых американцев по поводу права на аборт, чередой реформы, прошедшие в Конгрессе, и накопление процедур и разоблачений против Дональда Трампа.