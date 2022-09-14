«Белпочта» будет взымать плату за прием платежей и переводов с карт иностранных банков

РУП «Белпочта» теперь будет брать комиссию с клиентов в случае платежей и переводов с карт иностранных банков.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, со вторника (13 сентября) в случае использования клиентом для оплаты почтового перевода карты, выданной банком-нерезидентом республики, комиссия составит 1,5% от суммы перечисления.

Та же комиссия теперь будет применятся, если клиент проводит платежи в системах ЕРИП или НКФО.

Отметим, что белорусские банки давно используют комиссионную схему при работе с картами не только не резидентов, но и других банков Беларуси.