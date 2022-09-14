Кочанова заверила, что Беларусь и Россия будут продолжать отстаивать правду о странах

Наталья Кочанова рассказала о тех традициях, которые созданы при поддержке правительств двух стран и несут молодежи знания исторической правды.

По словам спикера Совета Республики, налажен тесный контакт с Советом Федерации РФ по работе с молодежью.

««Поезд Памяти» - это, на мой взгляд, уникальный проект. Я планирую в ближайшее время посетить Москву и мы будем вместе с Валентиной Матвиенко прорабатывать этот проект на следующий год. У нас при Национальном собрании создан Молодежный совет, недавно избрали второй созыв. Поэтому мы будем очень рады, если наша молодежь будет дружить и сотрудничать», - рассказала Кочанова.

Кроме того, сенатор выступила за активный культурный и деловой обмен между регионами Беларуси и России.

«И мы все вместе будем делать все для того, чтобы противостоять тем вызовам, которые сегодня есть в отношении наших стран. То, что мы, собственно говоря, и делаем, мы же поддерживаем друг друга на всех международных площадках», - отметила Кочанова.

Она также подчеркнула, что в контексте санкций сейчас обоюдная поддержка важна, как никогда.

«Поэтому мы вместе должны делать все для того, чтобы отстаивать правду в отношении наших стран. Я уверена, что сотрудничество по разным направлениям даст свои результаты», - заключила спикер верхней палаты.