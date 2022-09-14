Импортируемые из ЕС ДСП и ДВП потребуют лицензии в Беларуси

Концерн «Беллесбумпром» сообщает о начале лицензирования продукции из древесины, которую импортируют из стран ЕС.

«Лицензирование импорта древесных плит вводится с целью поддержки белорусских производителей и увеличения выпуска импортозамещающей продукции», - пояснили в концерне.

Разовые лицензии на импортные ДСП и ДВП будет выдавать МАРТ по согласованию с «Беллесбупромом».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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