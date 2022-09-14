ЕС снял часть санкций с Виктора Януковича и его сына Александра
Экс-президента Украины Виктора Януковича вывели из-под санкций ЕС, то же касается и его сына Александра.
Как свидетельствует информация, опубликованная в «Официальном журнале ЕС» Виктора и Александра, исключили из санкционного списка «за растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением».
То же самое касается и бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.
«На основании пересмотра Советом [ЕС] записи о четырех лицах, против которых ограничительные меры истекают 6 сентября 2022 года, должны быть исключены из [документа] 208/2014», — говорится в документе.
Отмечается, что в отношении указанных лиц действуют ограничения по другим пакетам санкций ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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