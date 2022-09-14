В конце недели в Беларуси стартует сезон охоты на гусей

Почти три месяца, с 17 сентября по 11 декабря в Беларуси продлится сезон охоты на диких гусей, сообщили в Госинспекции ОЖиРМ.

В инспекции отмечают, что охота разрешена при наличии путевок на гусей любого возраста и пола, любым не запрещенным Правилами способом.

Разрешена охота с использованием гладкоствольных охотничьих ружей и патронов с дробью.

Охотники могут использовать собак, кроме гончих и борзых. Возможна также безружейная охота с использованием ловчих птиц.

«Даже непреднамеренная добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке, чревата серьезными последствиями и может надолго лишить охотника возможности заниматься любительской охотой», - отметили в госинспекции.

Также в инспекции отметили, что охотникам следует внимательно следить за предметом охоты, и не нанести ущерб другим птицам, особенно краснокнижным, которые сейчас массово мигрируют в теплые края.