В конце недели в Беларуси стартует сезон охоты на гусей
Почти три месяца, с 17 сентября по 11 декабря в Беларуси продлится сезон охоты на диких гусей, сообщили в Госинспекции ОЖиРМ.
В инспекции отмечают, что охота разрешена при наличии путевок на гусей любого возраста и пола, любым не запрещенным Правилами способом.
Разрешена охота с использованием гладкоствольных охотничьих ружей и патронов с дробью.
Охотники могут использовать собак, кроме гончих и борзых. Возможна также безружейная охота с использованием ловчих птиц.
«Даже непреднамеренная добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке, чревата серьезными последствиями и может надолго лишить охотника возможности заниматься любительской охотой», - отметили в госинспекции.
Также в инспекции отметили, что охотникам следует внимательно следить за предметом охоты, и не нанести ущерб другим птицам, особенно краснокнижным, которые сейчас массово мигрируют в теплые края.
Опубликовано: Тарас Медведев
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