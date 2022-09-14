После перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана обстановка остается напряженной
Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) сообщила, что обстановка на границе с Таджикистаном после перестрелки остается напряженной.
Инцидент с перестрелкой на границе Киргизии и Таджикистана произошел рано утром 14 сентября 2022 года. По состоянию на 11:30 часов по местному времени, обстановка на киргизском-таджикском участке государственной границе в местности Булак-Баши «характеризуется напряженной».
Утром на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между сотрудниками пограничных служб двух государств. Причина конфликта неизвестна, однако на данный момент о пострадавших не сообщается.
Представители пограничных служб Киргизии и Таджикистана в настоящее время находятся на постоянной связи и проводят восстановительную работу. По предварительным данным, перестрелка между пограничниками произошла случайно.
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана происходит не первый раз. Причиной называют неурегулированные территориальные споры. Страны периодически договариваются о разводе сил, однако договоренности раз за разом срываются.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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