Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что «проект Киева по гарантиям безопасности является прологом к третьей мировой войне».

Медведев подчеркнул, что все озвученные предложения украинской стороной фактически означают применение к Украине пятую статью НАТО. Документ предполагает то, что если одного государство Североатлантического альянса становится жертвой вооруженного нападения, союзники считают это атакой на все страны НАТО.

Таким образом, гарантии безопасности Киева являются подголовной к третьей мировой войне, а союзники по НАТО смогут в перспективе предпринять все действия, которые посчитают необходимыми. При этом речь может идти как о полномасштабных боевых действиях, так и применении оружия массового поражения.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации подчеркнул, что дальнейшее накачивание Украины западным оружием, может вывести военную кампанию на другой уровень. Будет ли это означать переход ВСУ на территорию России, Медведев не уточнил.

Россия неоднократно призывала западные страны прекратить поставки вооружения Киеву, так как это вызывает только усиление напряженности и эскалацию конфликта. Тем не менее, Запад принял принципиальное решение продолжать поставки вооружения до завершения российской специальной военной операции в Украине.