Король Карл III унаследовал состояние в 750 млн евро не облагаемое налогом
Антироялисты в Англии критикуют монархию за то, что она устарела и слишком дорого обходится бюджету.
Как оказалось, после смерти королевы ее сын, Карл III, наследует миллионное состояние, но как монарх он не обязан платить 40-процентный налог на наследство.
Этим королевская семья обязана бывшему премьер-министру Джону Мейджору. Консервативный политик обосновал это правило в 1993 году, заявив, что в противном случае существует риск того, что активы королевской семьи будут раздроблены из поколения в поколение. Это изменило бы характер учреждения «таким образом, что мало кто в этой стране приветствовал бы».
В соглашении 2013 года говорилось, что налогообложение будет «явно неуместным», поскольку активы будут принадлежать королеве как суверену, а не частному лицу.
Монархия нуждается в достаточных ресурсах, чтобы выполнять свою роль и быть финансово независимой от правительства. Если бы королева рассматривала других наследников, им пришлось бы платить налог на наследство с любых сумм, превышающих определенную сумму.
Ожидается, что Чарльз будет платить налоги добровольно
Королева освобождена от уплаты налогов. Однако в 1993 году она пообещала добровольно платить подоходный налог и налог на прирост капитала. Ожидается, что король Карл сделает то же самое.
В частности, речь идет о герцогстве Ланкастер, которым владеет британский монарх. Сюда входят обширные поместья, особенно в центральной Англии, а также компании в Лондоне. Согласно финансовому отчету, состояние в последний раз оценивалось в 650 миллионов фунтов стерлингов (750 миллионов евро).
Опубликовано: Тарас Медведев
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