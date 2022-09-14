ВСУ нанесли ракетный удар по паромной переправе у Антоновского моста
ВРИО главы ВГА Херсонской области Сергей Елесеев сообщил, что украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по паромной переправе у Антоновского моста.
В среду утром, 14 сентября 2022 года, временно исполняющий обязанность главы Херсонской области Сергей Елисеев в своём пресс-релизе рассказал, что украинская сторона нанесла ракетный удар по паромной переправе через реку Днепр у Антоновского моста.
Елисеев отметил, что данный паром использовался для снабжения местных жителей продовольствием и медикаментами, а не для транспортировки вооружения, что доказывает факт того, что главная задача Вооружённых сил Украины – ухудшить качество жизни мирных граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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