ВСУ нанесли ракетный удар по паромной переправе у Антоновского моста

ВРИО главы ВГА Херсонской области Сергей Елесеев сообщил, что украинские военнослужащие нанесли ракетный удар по паромной переправе у Антоновского моста.

В среду утром, 14 сентября 2022 года, временно исполняющий обязанность главы Херсонской области Сергей Елисеев в своём пресс-релизе рассказал, что украинская сторона нанесла ракетный удар по паромной переправе через реку Днепр у Антоновского моста.

Елисеев отметил, что данный паром использовался для снабжения местных жителей продовольствием и медикаментами, а не для транспортировки вооружения, что доказывает факт того, что главная задача Вооружённых сил Украины – ухудшить качество жизни мирных граждан.