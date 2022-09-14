Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

В возрасте 68 лет скоропостижно скончался главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, причиной смерти стал инсульт.

В среду, 14 сентября 2022 года, во время рабочей командировки в Приморье скоропостижно ушёл из жизни заслуженный журналист Российской Федерации Владимир Сунгоркин, который с 1997 года являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда».

Новостное агентство РИА, со ссылкой на журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова, сообщило о том, что предположительной причиной смерти российского журналиста Сунгоркина стал инсульт.

В 2016 г. журналист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну.

После начала военной операции на Украине Сунгоркин вместе с генеральными директорами ТАСС и ВГТРК Сергеем Михайловым и Олег Добродеевым попал в санкционный список ЕС.