Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
В возрасте 68 лет скоропостижно скончался главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, причиной смерти стал инсульт.
В среду, 14 сентября 2022 года, во время рабочей командировки в Приморье скоропостижно ушёл из жизни заслуженный журналист Российской Федерации Владимир Сунгоркин, который с 1997 года являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда».
Новостное агентство РИА, со ссылкой на журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова, сообщило о том, что предположительной причиной смерти российского журналиста Сунгоркина стал инсульт.
В 2016 г. журналист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну.
После начала военной операции на Украине Сунгоркин вместе с генеральными директорами ТАСС и ВГТРК Сергеем Михайловым и Олег Добродеевым попал в санкционный список ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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