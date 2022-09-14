Украинские военные обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Стаханов
СЦКК сообщило, что украинские военнослужащие выпустили шесть ракет из американской РСЗО HIMARS по городу Стаханов в ЛНР.
14 сентября представительство СЦКК в ЛНР рассказало в своём Telegram-канале о том, что служащие Вооружённых сил Украины атаковали Стаханов, выпустив по городу шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В ведомстве также заявили, что в настоящее время точной информации о количестве пострадавших и масштабе разрушений после утреннего ракетного обстрела Стаханова со стороны Украины нет, на месте работают компетентные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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