Памела Андерсон демонстрирует потрясающий гламур 90-х в новой кампании Marc Jacobs
55-летняя бомба демонстрирует всю ностальгию по красоте 90-х в последней кампании Heaven от Marc Jacobs.
"Я пишу свою книгу", - сказала она Vogue в марте. "Я написала свои мемуары сама, без каких-либо соавторов, ничего".
Назвав этот год "сумасшедшим" для Vogue, Пэм снова оказалась в центре внимания благодаря своему бродвейскому дебюту в роли Рокси Харт в Чикаго и выходу номинированного на премию "Эмми" сериала Hulu "Пэм и Томми" с Лили Джеймс в главных ролях и Себастьяном Стэном в роли ее бывшего Томми Ли.
Далее Памела, у которой есть сыновья Брэндон Томас Ли , 26 лет, и Дилан Джаггер Ли, 24 года, с рокером, возьмет под контроль свое собственное повествование с недавно анонсированным проектом Netflix, описанным как "окончательный документальный фильм" об иконе поп—культуры, а также готовящиеся мемуары.
Опубликовано: Антон Райт
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