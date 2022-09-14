Памела Андерсон демонстрирует потрясающий гламур 90-х в новой кампании Marc Jacobs

55-летняя бомба демонстрирует всю ностальгию по красоте 90-х в последней кампании Heaven от Marc Jacobs.

"Я пишу свою книгу", - сказала она Vogue в марте. "Я написала свои мемуары сама, без каких-либо соавторов, ничего".

Назвав этот год "сумасшедшим" для Vogue, Пэм снова оказалась в центре внимания благодаря своему бродвейскому дебюту в роли Рокси Харт в Чикаго и выходу номинированного на премию "Эмми" сериала Hulu "Пэм и Томми" с Лили Джеймс в главных ролях и Себастьяном Стэном в роли ее бывшего Томми Ли.

Далее Памела, у которой есть сыновья Брэндон Томас Ли , 26 лет, и Дилан Джаггер Ли, 24 года, с рокером, возьмет под контроль свое собственное повествование с недавно анонсированным проектом Netflix, описанным как "окончательный документальный фильм" об иконе поп—культуры, а также готовящиеся мемуары.