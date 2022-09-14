Суд сообщил о прекращении производства по делу против Асмус
Дело о дискредитации ВС РФ в отношении известной актрисы Кристины Асмус прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Дело о дискредитации ВС РФ в отношении известной актрисы Кристины Асмус прекращено Тверским судом столицы по причине отсутствия состава преступления.
Разбирательство в суде спровоцировал пост знаменитости в её социальных сетях от 24 февраля текущего года.
Решение оглашено судьёй Денисом Ивановым, который объяснил причину "вердикта": "Производство по делу в отношении Асмус прекратить. ... отсутствие состава преступления".
Дело против известной артистки Кристины Асмус было заведено 31 августа по статье о дискредитации российской армии. Актрисе грозил штраф от 30 000 до 50 000 российских рублей.
Заведено дело на знаменитость было из-за её публикации, где просматривалось негативное отношение к спецоперации РФ в Украине в интернете.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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