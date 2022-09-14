Суд сообщил о прекращении производства по делу против Асмус

Дело о дискредитации ВС РФ в отношении известной актрисы Кристины Асмус прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Дело о дискредитации ВС РФ в отношении известной актрисы Кристины Асмус прекращено Тверским судом столицы по причине отсутствия состава преступления.

Разбирательство в суде спровоцировал пост знаменитости в её социальных сетях от 24 февраля текущего года.

Решение оглашено судьёй Денисом Ивановым, который объяснил причину "вердикта": "Производство по делу в отношении Асмус прекратить. ... отсутствие состава преступления".

Дело против известной артистки Кристины Асмус было заведено 31 августа по статье о дискредитации российской армии. Актрисе грозил штраф от 30 000 до 50 000 российских рублей.

Заведено дело на знаменитость было из-за её публикации, где просматривалось негативное отношение к спецоперации РФ в Украине в интернете.