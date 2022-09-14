На Припяти рыбаки вытаскивают метровых щук в большом количестве
Новости из Пинского района принесла группа в ВК «Рыбалка в Пинске», здесь много информации об успехах местных рыбаков, с началом похолодания.
Похолодание принесло жизнь на Припять, самую крупную реку белорусского Полесья.
Так многие рыбаки делятся секретами ловли на воблер
Виталий поделился своим трофеем, пойманным в Припяти на воблер у деревни Березцы Пинского района во вторник. Как видно на фото- это щука весом в 7 кг и длинной в 1 метр.
«Поймал в яме глубиной 3,5 м», - рассказывает рыбак и добавляет, что приманкой был воблер TsuYoki.
В начале осени многие рыбаки берут отпуска и отправляются на Полесье на лодках ПВХ из разных концов Беларуси. Кроме щуки на Припяти ловится еще и сом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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