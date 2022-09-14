Глава Еврокомиссии призвала присоеденить Западные Балканы, Украину, Молдавию и Грузию к ЕС
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейские союз не сможет быть полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
На ежегодном выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в парламенте на пленарной сессии в Страсбурге, она отметила, что хочет присоединить к Европейскому союзу больше стран.
Она считает, что народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии должны знать, что являются частью европейской семьи. В будущем Европейский союз будет неполным без этих составных частей.
Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены Европейского союза на саммите лидеров ЕС, который состоялся 23 июня 2022 года. При этом ЕК рекомендовала не принимать в члены ЕС Грузию «до проведения в стране необходимых реформ».
Ожидается, что сегодня Урсула фон дер Ляйен также расскажет Европейскому союзу о предстоящей трудной зиме и, предоставит план Европейской комиссии по выходу еврозоны из энергетического кризиса.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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