Глава Еврокомиссии призвала присоеденить Западные Балканы, Украину, Молдавию и Грузию к ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейские союз не сможет быть полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.

На ежегодном выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в парламенте на пленарной сессии в Страсбурге, она отметила, что хочет присоединить к Европейскому союзу больше стран.

Она считает, что народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии должны знать, что являются частью европейской семьи. В будущем Европейский союз будет неполным без этих составных частей.

Молдавия и Украина получили статус кандидатов в члены Европейского союза на саммите лидеров ЕС, который состоялся 23 июня 2022 года. При этом ЕК рекомендовала не принимать в члены ЕС Грузию «до проведения в стране необходимых реформ».

Ожидается, что сегодня Урсула фон дер Ляйен также расскажет Европейскому союзу о предстоящей трудной зиме и, предоставит план Европейской комиссии по выходу еврозоны из энергетического кризиса.