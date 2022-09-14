На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка, есть жертвы

На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между служащими пограничных войск обоих стран, есть жертвы.

В среду, 14 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление Государственной пограничной службы Киргизии, сообщило о том, что этим утром произошло очередное обострение конфликта на таджикско-киргизской границе в местности Как-Сай Баткенского района.

Отмечается, что пограничники Таджикистана и Киргизии начали перестрелку, в результате которой погиб один таджикский военнослужащий, ещё двое получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в местное учреждение здравоохранения.

Примечательно, что каждая из сторон обвиняет друг друга в начале произошедшего на таджикско-киргизской границе инцидента: Бишкек заявляет, что таджикские пограничники заняли боевые позиции на неописанном участке границы, в то время как Душанбе утверждает, что киргизские военные открыли необоснованный огонь по служащим Пограничных войск Таджикистана.