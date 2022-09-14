Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер от инсульта на 69 году жизни

Главный редактор издания "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.

Интернет-издание "Комсомольская правда" уведомляет, что главный редактор портала Владимир Сунгоркин скончался во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти называется инсульт.

По данным журналистки Russia Today Маргариты Симоньян, во время своего похода в Приморье Сунгоркин собирал лесные грибы. Также Симоньян призналась, что была в близких дружеских отношениях с погибшим и считает его выдающимся российским журналистом.