Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили две перестрелки за сутки

На границе Таджикистана и Киргизии состоялись перестрелки между пограничниками двух стран.

Утром 14 сентября пограничные комитеты Киргизии и Таджикистана взаимно обвинили друг друга в немотивированной агрессии, после чего стало известно, что на киргизско-таджикской границе стартовали боевые действия. Пограничники обстреляли противоположные погранпереходы, однако благодаря дальнейшим переговорам, конфликт удалось прекратить.

Тем не менее, позднее перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана возобновилась, из-за чего уже сейчас стало известно о неуточнённом количестве погибших с обеих сторон.