Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили две перестрелки за сутки
На границе Таджикистана и Киргизии состоялись перестрелки между пограничниками двух стран.
Утром 14 сентября пограничные комитеты Киргизии и Таджикистана взаимно обвинили друг друга в немотивированной агрессии, после чего стало известно, что на киргизско-таджикской границе стартовали боевые действия. Пограничники обстреляли противоположные погранпереходы, однако благодаря дальнейшим переговорам, конфликт удалось прекратить.
Тем не менее, позднее перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана возобновилась, из-за чего уже сейчас стало известно о неуточнённом количестве погибших с обеих сторон.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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