Глава Еврокомиссии: санкции против России сохраняться и разрушат ее промышленность
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в отношении Российской Федерации сохраняться и разрушат промышленность страны в полном смысле этого слова.
Выступая перед депутатами Европейского парламента, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «сейчас не время для умиротворения». Санкции против России сохраняться и должны разрушить промышленность этой страны.
Ранее постоянный председатель при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что страны ЕС «слишком далеко зашли в санкциях в отношении российской стороны, поэтому уже не могут вернуться назад». При этом, по его словам, Евросоюз «исчерпал санкционные возможности».
Европейский союз признает, что столкнулся с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катится в Средневековье». На этом фоне заявления Урсулы фон дер Ляйен кажутся нелепыми, тем не менее, снимать санкции с российской стороны никто не собирается.
В ближайшее время ожидается, что глава Еврокомиссии предоставит «план спасения европейской экономики» от энергетического кризиса. МИД Венгрии заявил, что «санкции будут сняты как только холода постучаться в дверь европейцев». Ведомство добавило, что «хорошо рассуждать о газе в знойную жару летом».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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