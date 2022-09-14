Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции в отношении Российской Федерации сохраняться и разрушат промышленность страны в полном смысле этого слова.

Выступая перед депутатами Европейского парламента, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «сейчас не время для умиротворения». Санкции против России сохраняться и должны разрушить промышленность этой страны.

Ранее постоянный председатель при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что страны ЕС «слишком далеко зашли в санкциях в отношении российской стороны, поэтому уже не могут вернуться назад». При этом, по его словам, Евросоюз «исчерпал санкционные возможности».

Европейский союз признает, что столкнулся с долгосрочным энергетическим кризисом и теперь «катится в Средневековье». На этом фоне заявления Урсулы фон дер Ляйен кажутся нелепыми, тем не менее, снимать санкции с российской стороны никто не собирается.

В ближайшее время ожидается, что глава Еврокомиссии предоставит «план спасения европейской экономики» от энергетического кризиса. МИД Венгрии заявил, что «санкции будут сняты как только холода постучаться в дверь европейцев». Ведомство добавило, что «хорошо рассуждать о газе в знойную жару летом».