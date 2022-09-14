Долина сообщила, что не выйдет на одну сцену с Бузовой

Известная исполнительница Лариса Долина заявила, что ни при каких условиях не будет выступать на одной сцене с поющей ведущей Ольгой Бузовой.

Лариса Долина недвусмысленно дала понять, что никогда не будет петь дуэтом с популярной ведущей Ольгой Бузовой. Зато артистка отметила талант и навыки экс-возлюбленного блондинки, рэп-исполнителя Давида Манукяна.

Долина окрестила музыканта и блогера поющим человеком. По словам знаменитости, с этим молодым артистом ей не стыдно будет исполнить совместную композицию.

Teleprogramma.ru передаёт слова исполнительницы: "В целом коллаборации - хорошее явление, только надо искать тех артистов, у которых есть хоть что-то, за что можно зацепиться".

Также 67-летняя вокалистка с уважением отзывается о таком музыканте, как Burito. Она назвала своего коллегу прекрасным человеком.