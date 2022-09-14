На границе Таджикистана и Киргизии вновь произошла перестрелка, стороны обвиняют друг друга

Данная информация поступила от представителей пограничной службы Киргизии, которые сообщили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном.

Это не первый вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана за последние сутки.

Сообщается, что около 11-00 по московскому времени на одной из территорий Как-Сай Баткенского района пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда Кыргызстана.

На это последовал ответный огонь со стороны Киргизии.

Со своей стороны, представители Таджикистана обвинили киргизских пограничников в безосновательном обстреле таджикской территории.

Данный участок границы между Киргизией и Таджикистаном традиционно считается сложным, поскольку здесь периодически случаются конфликты между местными жителями и пограничниками двух государств по причине отсутствия лимитации.

По официальной информации, потери Киргизии в результате перестрелки составили двое раненых, у Таджикистана один человек погиб, и двое ранены.