Королеве красоты запретили размахивать флагом Тайваня на сцене в Малайзии

Тайбэй в среду (14 сентября) обвинил Пекин в оказании давления на организаторов мероприятия в Малайзии, чтобы помешать тайваньской королеве красоты выступить под флагом Тайваня.

По словам тайваньских властей, мисс Тайвань, Као Маньчжун плакала за кулисами, когда другие участницы конкурса красоты вышли на сцену во вторник (13 сентября) на открытии Всемирного конгресса по инновациям и технологиям (WCIT) 2022 года.

«Китай оказал давление на малазийских организаторов, чтобы те запретили мисс Као Маньчжун размахивать нашим национальным флагом на сцене», — заявили в министерстве иностранных дел Тайваня, добавив, что поручили своему представительству в Малайзии подать официальную жалобу официальным лицам.

По сообщениям тайваньских СМИ, Као Ман Чжуну не разрешили выйти на сцену, пока другие участники размахивали флагом своей страны.

Такая цензура «еще больше вызывает отвращение у тайваньского народа и международного сообщества», как заявило министерство иностранных дел Тайваня, которое обвинило Пекин в совершении «подлых действий».