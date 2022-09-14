Reuters: Путин отказался от мирного договора с Украиной в начале спецоперации
Издание Reuters утверждает, что Владимир Путин мог остановить спецоперацию, поскольку Киев и Москва уже достигли мирного соглашения.
Журналисты американской газеты Reuters сообщают, что во время одних из первых раундов переговоров между Россией и Украиной Киев и Москва согласовали проект мирного договора, и спецпредставитель российского президента Дмитрий Казак якобы отнёс данный документ Владимиру Путину на подписание.
По данным Reuters, Казак якобы настоятельно рекомендовал Путину подписать мир с Украиной, но в начале специальной военной операции российский президент от этого отказался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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