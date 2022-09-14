В Иордании продолжаются поиски 10 человек под обломками рухнувшего старого дома

Службы экстренной помощи Иордании пытаются извлечь десять человек, оказавшихся в ловушке под обломками четырехэтажного здания, обрушившегося накануне в Аммане.

«По нашей информации, под обломками рухнувшего здания до сих пор находятся десять человек, некоторые из них еще живы», — заявил официальному телеканалу Al Mamlaka официальный представитель правительства Фейсал Чбуль.

«На месте продолжаются поисковые работы, местность пересеченная, здания расположены близко друг к другу, а коридоры узкие, что затрудняет поиск», — сказал чиновник.

В поисках принимают участие более 300 сотрудников гражданской обороны, сообщил Al Mamlaka директор гражданской обороны Хатем Джабер.

13 сентября, пять человек погибли и четырнадцать получили ранения в результате обрушения этого жилого дома в Джебель-эль-Вейбде, в центре иорданской столицы. Такие аварии очень редки в Иордании.

Обрушение связано с тем, что здание старое и ветхое, заявил во вторник вице-премьер и министр местного самоуправления Тауфик Кричане в эфире телеканала «Аль-Мамлака».

Джабаль аль-Вейбде — один из старейших богемных районов Аммана, особенно популярный среди эмигрантов и известный своей яркой культурной жизнью. Место обрушения было оцеплено в среду утром, а полиция не пустила жителей района, чтобы не мешать поисковым работам.