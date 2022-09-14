Минобороны РФ: российский вертолёт Ка-52 уничтожил десант ВСУ возле ЗАЭС

Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации украинских десантников возле Запорожской АЭС.

Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз от 14.09.22, сообщив, что экипаж российского вертолёта Ка-52 успешно поразил десантную группу вооружённых сил Украины, которая пыталась провести контрнаступление в районе Запорожской атомной электростанции. По данным ведомства, вертолёт Ка-52 использовал ракеты "Вихрь" для уничтожения солдат ВСУ.

Днём ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты стягивают тяжёлые вооружения к региону с целью скорой атаки.