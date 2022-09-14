Фон дер Ляйен призвала ЕС принять участие в «глубокой» реформе рынка электроэнергии

ЕС проведет «полную и глубокую реформу» своего рынка электроэнергии, где цены резко выросли вслед за ценами на газ, заявила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Помимо непосредственного кризиса, нам нужно думать о будущем. Нынешняя структура рынка электроэнергии больше не отвечает интересам потребителей, они должны пользоваться преимуществами дешевой возобновляемой энергии. Поэтому цены на электроэнергию должны быть отделены от доминирующего влияния газа», — заявила она в Европейском парламенте.

Отметим, что во вторник канцлер Германии Олаф Шольц коснулся вопроса регулирования рынка электроэнергии.

По мнению политика, сегодня необходимо разделить тарифы на зеленую энергию (ветро и солнечная энергетика) от тарифов на энергию, которую производят газовые ТЭС.