La Vanguardia: газ в Европе закончится к годовщине от начала спецоперации
Издание La Vanguardia прогнозирует острый дефицит газа в странах Европы к февралю следующего года.
Журналисты газеты La Vanguardia уведомляют, что сейчас 160 газохранилищ в 18-ти странах европейского региона заполнены лишь на 83 процента и могут обеспечить лишь менее четверти всей годовой необходимости Европейского союза в таком виде топлива как газ.
По данным представителей La Vanguardia, тотальный дефицит газа вплоть до его отсутствия в странах Европейского союза может манифестироваться уже в феврале 2023 года, а конкретнее - годовщине начала специальной военной операции армии России на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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