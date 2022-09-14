La Vanguardia: газ в Европе закончится к годовщине от начала спецоперации

Издание La Vanguardia прогнозирует острый дефицит газа в странах Европы к февралю следующего года.

Журналисты газеты La Vanguardia уведомляют, что сейчас 160 газохранилищ в 18-ти странах европейского региона заполнены лишь на 83 процента и могут обеспечить лишь менее четверти всей годовой необходимости Европейского союза в таком виде топлива как газ.

По данным представителей La Vanguardia, тотальный дефицит газа вплоть до его отсутствия в странах Европейского союза может манифестироваться уже в феврале 2023 года, а конкретнее - годовщине начала специальной военной операции армии России на территории Украины.