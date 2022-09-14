Нарышкин: СВР не поздравит ЦРУ с 75-летием из-за провокаций

Директор СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что российская Служба внешней разведки не станет поздравлять ЦРУ с годовщиной основания ведомства.

14 сентября председатель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин публично заявил, что СВР не собирается поздравлять администрацию американского ЦРУ с семидесятипятилетием в этом году, хотя традиционно ведомтства поздравляют друг друга с годовщинами основания.

По словам Нарышкина, причиной нежелания СВР поздравлять ЦРУ с новой годовщиной является тот факт, что американские спецагенты всё чаще замечаются за осуществлением провокаций в независимых государствах.