Нарышкин: СВР не поздравит ЦРУ с 75-летием из-за провокаций
Директор СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что российская Служба внешней разведки не станет поздравлять ЦРУ с годовщиной основания ведомства.
14 сентября председатель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин публично заявил, что СВР не собирается поздравлять администрацию американского ЦРУ с семидесятипятилетием в этом году, хотя традиционно ведомтства поздравляют друг друга с годовщинами основания.
По словам Нарышкина, причиной нежелания СВР поздравлять ЦРУ с новой годовщиной является тот факт, что американские спецагенты всё чаще замечаются за осуществлением провокаций в независимых государствах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Экс-жена Пьера Нарцисса на вечере его памяти избила любовницу певца
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе