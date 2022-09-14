В Херсонской и Запорожской областях Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ
Росгвардия сообщила, что в Херсонской и Запорожской областях были задержаны более 130 человек, которые причастны к деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все задержанные были не просто пособниками ВСУ, но и причастны к деятельности украинских националистических организаций и Службы безопасности Украины (СБУ).
Росгвардия также обнаружила 10 тайников с западным и советским вооружением и боеприпасами к нему. Уточняется, что на местах обысков были изъяты ПТРК NLAW, два 14,5-миллиметровых крупнокалиберных пулемета Владимирова, 82-миллиметровый миномет.
Общее количество боеприпасов к стрелковому вооружению составило не менее 16 тысяч единиц. Кроме этого, Росгвардия изъяла на месте тайников более 4,5 килограмм наркотических веществ.
Ранее сообщалось об обнаружении тайников с вооружением для ВСУ и их пособников на территории Донецкой народной республики (ДНР). Причастные к организации тайников с вооружением были задержаны и в данный момент дают показания.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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