Росгвардия сообщила, что в Херсонской и Запорожской областях были задержаны более 130 человек, которые причастны к деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все задержанные были не просто пособниками ВСУ, но и причастны к деятельности украинских националистических организаций и Службы безопасности Украины (СБУ).

Росгвардия также обнаружила 10 тайников с западным и советским вооружением и боеприпасами к нему. Уточняется, что на местах обысков были изъяты ПТРК NLAW, два 14,5-миллиметровых крупнокалиберных пулемета Владимирова, 82-миллиметровый миномет.

Общее количество боеприпасов к стрелковому вооружению составило не менее 16 тысяч единиц. Кроме этого, Росгвардия изъяла на месте тайников более 4,5 килограмм наркотических веществ.

Ранее сообщалось об обнаружении тайников с вооружением для ВСУ и их пособников на территории Донецкой народной республики (ДНР). Причастные к организации тайников с вооружением были задержаны и в данный момент дают показания.