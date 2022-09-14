На группу Автуховича работал сотрудник ОПИ из Бреста

В суде по делу группы Автуховича в среду (14 сентября) проходит допрос свидетелей, сообщает БелТА.

По информации издания, в суде по делу группы Автуховича, который проходит в Гомеле, сегодня заслушали очередных свидетелей противоправных деяний участников группы.

Как утверждают свидетели, Автухович привлекал к деятельности группы специалиста ОПИ по Московскому району Бреста Павла Резановича.

По информации озвученной в суде, Резанович получил некие указания от Автуховича.

«Используя свои служебные полномочия, он предоставлял Николаю Автуховичу личные данные сотрудников правоохранительных органов», - пишет БелТА.

В составе групп Павел Резанович готовил и проводил акты терроризма в отношении правоохранителей на территории Беларуси, сообщает агентство.