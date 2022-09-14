Ветераны футбола бойкотируют ЧМ в Катаре, единственный смысл которого – «бабло»

В обращении, размещенном в социальных сетях, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Блюз» заявил, что «с неохотой» откажется от этого мероприятия, которое считает «отклонением от нормы».

Эрик Кантона объявил о своем намерении бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре (20 ноября — 18 декабря).

Он последовал по пути, проложенному другими бывшими игроками, такими как Филипп Лам, общественными деятелями, такими как Винсент Линдон и средствами массовой информации.

«Давайте будем честными с собой! Этот чемпионат мира не имеет смысла! Хуже того, это отклонение! — восклицает бывший бомбардир, разоблачающий «тысячи смертей» и безумие кондиционированных стадионов этого «великого маскарада», единственный смысл которого, по его словам — «бабло».