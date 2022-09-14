Маркл обвиняют в предательстве королевской семьи
Супруга принца Гарри Меган Маркл надела микрофон на поминки Елизаветы 2. Актрису заподозрили в предательстве королевского семейства.
Жена принца Гарри Меган Маркл была заподозрена в предательстве королевской семейства. Юзеры заметили микрофон, спрятанный в платье суженой внука королевы на поминках её величества.
Снимки бывшей актрисы во время траурной церемонии прощания с правительницей появились в Сети. Маркл пришла на похороны в черном наряде.
Фанаты, оценивая образ герцогини Сассекской, приметили квадратный предмет, который был припрятан в платье Меган. Юзеры решили, что это мог быть микрофон. Такой информацией поделилось издание "Page Six".
Королева Елизавета II ушла в мир иной днём 8 сентября. Старейшей правительнице было 96 лет. Престол Великобритании перешёл по наследству к её сыну принцу Чарльзу, который объявил себя Карл III.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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