Маркл обвиняют в предательстве королевской семьи

Супруга принца Гарри Меган Маркл надела микрофон на поминки Елизаветы 2. Актрису заподозрили в предательстве королевского семейства.

Жена принца Гарри Меган Маркл была заподозрена в предательстве королевской семейства. Юзеры заметили микрофон, спрятанный в платье суженой внука королевы на поминках её величества.

Снимки бывшей актрисы во время траурной церемонии прощания с правительницей появились в Сети. Маркл пришла на похороны в черном наряде.

Фанаты, оценивая образ герцогини Сассекской, приметили квадратный предмет, который был припрятан в платье Меган. Юзеры решили, что это мог быть микрофон. Такой информацией поделилось издание "Page Six".

Королева Елизавета II ушла в мир иной днём 8 сентября. Старейшей правительнице было 96 лет. Престол Великобритании перешёл по наследству к её сыну принцу Чарльзу, который объявил себя Карл III.