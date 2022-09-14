Володин призвал депутатов Госдумы обсуждать спецоперацию в закрытом режиме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что российские депутаты не должны обсуждать спецоперацию в Украине публично.

Днём 14 сентября спикер Государственной думы России Вячеслав Володин публично заявил, что не считает целесообразным обсуждения специальной военной операции армии России на Украине депутатами российской Думы в публичном режиме.

Володин напомнил, что данная операция является военной кампанией, и фактически от её исходов зависит недалёкое будущее России, ввиду чего политик предложил отныне и впредь обсуждать СВО армии РФ на Украине исключительно за закрытыми дверями без присутствия представителей прессы.