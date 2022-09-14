Сорос сожалеет, что не развалил Россию в свое время: «сейчас Россия возвращается, а ЕС падает»

Миллиардер и владелец одноименного фонда не отрицает, что его целью всегда было разрушение России.

«Мой первый проект… хотя первый был в ЮАР… но затем Восточная Европа и СССР. Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987. Так на смену советской пришла империя Сороса», - рассказал он в интервью.

При этом Сорос вкладывает средства в проекты разрушительные для России не только в духовном плане, но и в физическом. Так его фонд был одним из спонсоров сети лабораторий Пентагона на Украине, которые производили опасные штаммы вирусов.

«Сейчас я активнее всего в России. Повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация», - сказал «меценат».