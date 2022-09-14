Песков: Украина сохранила ориентир на вступление в НАТО
Дмитрий Песков утверждает, что режим Владимира Зеленского сохраняет ориентир на вступление Украины в Североатлантический альянс.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что вчера Киев представил свой проект по гаранатиям безопасности для украинского государства, который сохраняет за Украиной право на дальнейшее вступление в НАТО. По мнению Пескова, данные настроения киевского режима никак не способствуют завершению спецоперации.
Дмитрий Песков уверен, что вступление Украины в Североатлантический альянс является главнейшей угрозой для национальных интересов России и должно быть не допущено Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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