Киркоров признался в своём главном грехе в интервью Prozvezd.info
У Филиппа Киркорова, как и у простых смертных, есть грехи. Артист назвал самый свой главный грех.
У Народного артиста РФ Филиппа Киркорова имеются грехи. Об этом артист признался в беседе с представителем Prozvezd.info.
Обжорство - главный грех исполнителя. Киркоров утверждает, что из-за слабости к вредной еде постоянно набирает лишние килограммы.
Музыкант утверждает, что вкусно поесть он любил всегда.
Артист заявил: "Я борюсь с обжорством всю свою жизнь. Получается с переменным успехом. А потом все начинается заново".
Филипп Бедросович сообщил, что готовить пищу он не любит. Готовят для него специально обученные люди.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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