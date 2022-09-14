Киркоров признался в своём главном грехе в интервью Prozvezd.info

У Филиппа Киркорова, как и у простых смертных, есть грехи. Артист назвал самый свой главный грех.

У Народного артиста РФ Филиппа Киркорова имеются грехи. Об этом артист признался в беседе с представителем Prozvezd.info.

Обжорство - главный грех исполнителя. Киркоров утверждает, что из-за слабости к вредной еде постоянно набирает лишние килограммы.

Музыкант утверждает, что вкусно поесть он любил всегда.

Артист заявил: "Я борюсь с обжорством всю свою жизнь. Получается с переменным успехом. А потом все начинается заново".

Филипп Бедросович сообщил, что готовить пищу он не любит. Готовят для него специально обученные люди.