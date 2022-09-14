Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье

Сотрудники Росгвардии провели операцию по выявлению и задержанию лояльных украинскому режиму граждан в Херсонской и Запорожской областях.

Пресс-служба Росгвардии уведомляет, что сотрудники ведомства задержали более 130 пособников вооружённых сил Украины и украинской службы безопасности на территории Херсонской и Запорожской областей.

По данным Росгвардии, в ходе задержаний и последовавших за ними обыском было обнаружено множество хорошо замаскированных тайников с ПТРК NLAW, гранатомётами, боевыми патронами и даже ракетами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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