Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье
Сотрудники Росгвардии провели операцию по выявлению и задержанию лояльных украинскому режиму граждан в Херсонской и Запорожской областях.
Пресс-служба Росгвардии уведомляет, что сотрудники ведомства задержали более 130 пособников вооружённых сил Украины и украинской службы безопасности на территории Херсонской и Запорожской областей.
По данным Росгвардии, в ходе задержаний и последовавших за ними обыском было обнаружено множество хорошо замаскированных тайников с ПТРК NLAW, гранатомётами, боевыми патронами и даже ракетами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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