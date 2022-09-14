Нарышкин: разведчики ЦРУ «проспали» ядерный проект Советского Союза

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что разведчики американского ЦРУ не заметили испытаний ядерного оружия в СССР.

В среду директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что 20 сентября 1949 года агенты Центрального управления разведки Соединённых Штатов попали в конфуз, заявив, что ядерное оружие в Советском Союзе появится не ранее, чем в середине 1953 года.

По словам Нарышкина, ещё за 22 дня до данного заявления Министерство обороны СССР провело первое успешное испытание ядерного оружия. Также Сергей Нарышкин публично заявил, что в этом году СВР не будет поздравлять ЦРУ с 75-летием, а сама годовщина ведомства традиционно празднуется 18 сентября.