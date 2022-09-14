Ди Каприо стал встречаться с моделью Джиджи Хадид, которой исполнилось больше 25 лет

Голливудский актёр Леонардо ди Каприо изменил своим предпочтениям и закрутил роман с 27-летней моделью Джиджи Хадид.

Леонардо Ди Каприо удивил общественность, изменив своим привычкам. Первый раз за 47 лет звезда Голливуда закрутил роман с девушкой, которой исполнилось более 25 лет.

Новой пассией Леонардо является модель Джиджи Хадид, которой аж 27 лет!

Информация о том, что артист ухаживает за супермоделью, появились ещё несколько месяцев назад, до того как стало известно, что актёр и модель Камила Морроне больше не пара.

Издание "Daily Mail" опубликовало снимки с эксклюзивной вечеринки в Casa Cipriani на Манхэттене. На фото видно, что Лео и Джиджи прибыли на мероприятие вместе и отлично проводят время в обществе друг друга.

Влюблённые пока никак не комментируют свои отношения, но инсайдер утверждают, что между знаменитостями роман.