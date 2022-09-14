Войска России уничтожили четыре склада с вооружениями армии Украины
В Минобороны России сообщили об успешном уничтожении четырёх складов ВСУ с оружием и боеприпасами.
Глава пресс-службы Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщает, что российская военная и тактическая авиация совместно с артиллерией РФ нанесла прицельные удары по пунктам и базам с оружием ВСУ в таких населённых пунктах как Северск и Райгородка в ДНР, а также в городах Харьковской области Изюм и Харьков.
Кроме того, Игорь Конашенков утверждает, что за сутки боёв на николаево-криворожском направлении четыре украинские бригады понесли большие потери и потеряли восемь танков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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