Войска России уничтожили четыре склада с вооружениями армии Украины

В Минобороны России сообщили об успешном уничтожении четырёх складов ВСУ с оружием и боеприпасами.

Глава пресс-службы Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщает, что российская военная и тактическая авиация совместно с артиллерией РФ нанесла прицельные удары по пунктам и базам с оружием ВСУ в таких населённых пунктах как Северск и Райгородка в ДНР, а также в городах Харьковской области Изюм и Харьков.

Кроме того, Игорь Конашенков утверждает, что за сутки боёв на николаево-криворожском направлении четыре украинские бригады понесли большие потери и потеряли восемь танков.